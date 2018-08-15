İtalya'da köprü çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 39'a çıktı

İtalya'da dün çöken otoban köprüsünün enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının 39'a çıktığı açıklanırken 16 kişinin de yaralı olduğu bildiriliyor.

İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 39'a çıktığı, 16 kişinin de yaralı olduğu bildirildi. Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, hükümet köprüyü yapan ve işleten şirketi suçluyor. Şirkettense hükümetle aralarındaki sözleşmeye uygun hareket ettikleri yönünde bir açıklama yapıldı.

Cenova'yı Güney Fransa'ya bağlayan otoyolda bulunan köprünün çökmesinin ardından ölenlerin arasında dört Fransız vatandaşının da olduğu bildirildi.

HÜKÜMET ŞİRKETİ SUÇLUYOR, ŞİRKET BAKANLIĞA İŞARET EDİYOR

Enkaz bölgesine gelen Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, köprünün işletmesini elinde tutan Autostrade per l’Italia'yı suçlayarak, şirketin köprünün yeniden inşasına katkıda bulunması gerektiğini ve ağır para cezalarına çarptırılacağını belirtti.

Atlantia grubuna bağlı şirketten yapılan açıklamadaysa, felaketten önce köprüde düzenli kontrollerin yapıldığı ileri sürülerek tüm işlemlerin ruhsat sözleşmesi ve yasalar uyarınca Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandığı kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini de köprünün özel sektör işletmesinin yıllardır "milyarlar" kazandığını ancak köprüye gerekli harcamayı yapmadığını söyleyerek ruhsatının iptal edilmesi gerektiğini bildirdi.