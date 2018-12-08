İtalya’da konserde panik: 6 ölü, 118 yaralı

İtalya’nın doğusunda yer alan sahil kenti Ancona’da bir gece kulübündeki çıkan konser sırasında panik ve izdiham sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 118 kişi yaralandı.
Lanterna Azzurra adlı gece kulübünde bir rap konseri sırasında kapalı alanda biber gazı kullanılmasının paniğe yol açtığı bildirildi.
İtalyan medyası izdihamda ölenlerinin beşinin 18 yaşından küçük olduğunu yazdı.
Konserde yaklaşık bin kişinin bulunduğu bildirildi.
Repubblica gazetesi 118 kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını, 10’unun durumunun ağır olduğunu bildirdi.