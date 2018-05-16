İtalya'da koalisyon için yeşil ışık

İtalya'da Lig (Lega) lideri Matteo Salvini, 5 Yıldız Hareketi ve Lig'in ortak bir siyasi program oluşturmayı beklediğini belirterek koalisyon hükümetinin kurulması adına yeşil ışık yaktı.
Reuters'ın haberine göre, Matteo Salvini, 5 Yıldız Hareketi'yle birlikte ortak siyasi program hazırladıklarını açıkladı. Salvini, Facebook'tan canlı yayın yaparak “Oldukça olumlu ilerlemeler kaydettik. Programımız bugün son halini alacak" diye konuştu.
Salvini, en son 5 Yıldız ve Lig koalisyonuna ilişkin temkinli açıklamalarda bulunmuş, vergi, konut ve eğitim reformlarında net bir program belirlemek gerektiğini vurgulamıştı.