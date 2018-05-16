İtalya'da koalisyon için yeşil ışık

4 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından hâlâ hükümetin kurulamadığı ve erken seçimlerin gündeme geldiği İtalya'da, Lig ile 5 Yıldız Hareketi'nin koalisyon için ortak siyasi program oluşturduğu bildirildi.

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