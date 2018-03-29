İtalya'da koalisyon görüşmeleri sürüyor

İtalya'da seçimlerin ardından başlayan koalisyon görüşmeleri sürüyor.

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından hiçbir partinin gerekli çoğunluğu sağlayamaması üzerine koalisyon görüşmelerine başlanmıştı.

Bloomberg'in haberine göre görüşmeler popülist Beş Yıldız Hareketi ile sağcı Lig (eski adıyla Kuzey Ligi) arasında olası koalisyona yoğunlaştı.

İtalyan patron Michele Norsa, "Avrupa Birliği karşıtı" koalisyonun yeniden seçimlere gidilmeden ulaşılabilecek tek çözüm olabileceğini belirtirken, büyük çoğunluk sağlayan bir hükümet kurulması ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Beş Yıldız Hareketi ve Lig partilerinin program üzerinde çalışmaya başladığı öne sürülürken, iki partinin de "beklenenden daha esnek olduğu" bildiriliyor.

Buna karşın başka alternatiflerin de düşünülmekte olduğu, koalisyonun henüz kesinleşmediği aktarılıyor.

Partilerin yeniden seçime gitmekten kaçınmak için koalisyona gönüllü olduğu da öne sürülüyor.