İtalya'da İslam dernekleri toplantısında heykelin üstü örtüldü

İtalya'da İslam derneklerinin düzenlediği dinler arası bir diyalog toplantısında bir heykelin üzeri örtülünce İtalya ayağa kalktı.

İtalya’da İslam derneklerinin dinler arası diyalog toplantısı düzenlediği bir tiyatro salonunda yer alan “yarı çıplak” bir heykelin örtülmesi tartışma yarattı. Kuzeydeki Liguria bölgesinde yer alan Cairo Montenotte kasabasında geçen hafta sonu düzenlenen etkinlikte, antik Yunan siyasi ve askeri liderlerinden Epaminondas’ın heykelinin belden aşağısı kırmızı bir örtüyle kapatıldı. Bir tablo ise asılı olduğu duvardan kaldırıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre heykelin restorasyonunu yapan Mario Capelli Steccolini, heykelin üzeri örtülmüş halinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca “sansür” olarak nitelenen bu girişime tepki yağdı. Steccolini, toplantıyı organize eden Müslüman derneklerinin kendisinden tablo ve heykeli örtmesini istediğini, bunun üzerine tabloyu kaldırdığını, organizatörlerin de heykelin üzerine örtü örttüğünü söyledi.

"DİYALOG DEĞİL MONOLOG"

Sosyal medyada “İtalyan kültürüne tokat”, “Kendi evimizde bizi aşağılıyorlar”, “Bu yapılan diyalogdan çok monologa benziyor” gibi tepkilere neden olan olay, siyaset dünyasından da eleştirilere neden oldu.

"BEN ÖRTTÜM, FAS ATMOSFERİYLE UYUMSUZDU"

Öte yandan toplantıyı organize eden derneklerden Liguria İslam Federasyonu’ndan Chams Eddine Lahcen, olayın bir sansür vakası olmadığını iddia etti. Lahcen, “Heykeli ben örttüm ama yalnızca törensel gereklilikler nedeniyle ve birkaç saatliğine… Fas atmosferiyle uyumsuz kaçıyordu” dedi.

"ÖRTÜNMEMİ İSTİYORSAN BENİ OLDUĞUM GİBİ GÖRMEK İSTEMİYORSUN"

Liguria Bölge Yönetimi’nden Lig Partisi Grup Başkan Vekili Paolo Ardenti ise “Eğer benden örtünmemi istiyorsan beni olduğum gibi görmek istemiyorsun, kabul etmiyorsun demektir. Bu şekilde samimi bir diyalog yürütülemez” dedi.