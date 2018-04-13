İtalya'da ikinci koalisyon görüşmesinden de sonuç çıkmadı

İtalya'da yeni hükümet kurma aşamasında 2. tur görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. Forza Italia lideri Silvio Berlusconi'nin koalisyon görüşmelerinde anlaşmazlık nedeni olduğu belirtiliyor.

İtalya Devlet Başkanı Sergio Mattarella hükümet kurmak için yapılan ikinci tur görüşmelerin de sonuç vermediğini açıklayarak tıkanıklığın nasıl aşılacağını birkaç gün düşüneceğini kaydetti.

Sergio Mattarella siyasi partiler arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını söyledi. Mattarella Suriye'ye yönelik ABD'nin saldırı tehditlerine de atıfta bulunarak taraflara İtalya'da tamamen işlevsel bir hükümetin kurulmasının aciliyeti üzerine baskı yaptığını da vurguladı.

İtalya Devlet Başkanı Sergio Mattarella ile 5 Yıldız Hareketi (Movimento 5 Stelle) lideri Luigi Di Maio ve sağ koalisyon lideri Matteo Salvini dün ikinci tur koalisyon görüşmelerinde bir araya gelmişti.

Silvio Berlusconi'nin sağ koalisyondaki varlığı nedeniyle 5 Yıldız Hareketi ile sağ koalisyon arasında anlaşmazlık yaşanmaya devam ediyor.

4 Mart'ta yapılan seçimlere tek başına katılan 5 Yıldız Hareketi, oyların yüzde 33'ünü alarak birinci parti olmuştu.

Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia’nın (Haydi İtalya) da dahil olduğu, Lig (Lega) Partisi Başkanı Matteo Salvini’nin liderliğindeki sağ koalisyonun toplam oyuysa yüzde 37 oranına ulaşmıştı.

Hem 5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio hem de Salvini birlikte hükümet kurabileceklerini söylerken, Di Maio'nun Salvini'den Berlusconi'yle ittifakı bozmasına dair talebi şu ana kadar gerçekleşmedi.

5 Yıldız Hareketi'nin önemli figürlerinden Alessandro Di Battista, çarşamba günü yaptığı açıklamada İtalya'da yanlış olan her şeyi Berlusconi'nin temsil ettiğini belirtti.

Yüzde 23'ün altında oy oranıyla seçimin en büyük kaybını yaşayan Demokrat Parti (PD) ise 5 Yıldız Hareketi tarafından davet edildi. Sağ koalisyona dahil olan Lega ise PD ile beraber çalışmayı reddetmişti.

PD'de, Di Maio ile hükümete ortak olmak yerine muhalefette kalmayı tercih edenler ile aşırı sağın güçlenmesini engellemek için diyalog yolunu isteyenler arasında fikir ayrılığı yaşanıyor.

Seçimlerin ardından Demokrat Parti lideri Matteo Renzi'nin partisinden istifa etmesiyle birlikte yeni liderin seçileceği 21 Nisan tarihine kadar koalisyon görüşmeleri sonuçlanmayacak gibi görünüyor.