İtalya'da hükümetin ırkçı politikalarına karşı büyük yürüyüş: 'Önce insanlar'

İtalya’da on binler, ırkçı Lig Partisi lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin “Önce İtalyanlar” adını verdiği göçmen düşmanı politikasına karşı yürüdü.

İtalya’da ırkçı Lig Partisi lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin “Önce İtalyanlar” adını verdiği göçmen düşmanı politikasına karşı on binlerce kişi, Milano sokaklarını doldurdu.

İtalya’da hükümetin ırkçı politikalarının bir parçası olmak istemediğini belirten eylemciler, göçmen düşmanı açıklamalarıyla bilinen Salvini’ye karşı “Önce insanlar” sloganı ile yürüdü.

'KÂRDAN ÖNCE İNSAN GELMELİ'

Hükümetin ırkçı ve ayrımcı politikalarına son vermek istediklerini söyleyen bir eylemci, yürüyüşe katılma nedenini “Kârdan, farklılıklardan, kimlikten önce insan gelmeli ve daima onların haklarına saygı duymalıyız” ifadeleri ile anlattı.

Milano genel meclisi üyesi Pierfrancesco Majorino yürüyüşe 200 bin kişinin katıldığı sürdü.

Haziran 2018’de kurulan yeni hükümette İçişleri Bakanı olarak görev alan Matteo Salvini, başta Kuzey Afrika’dan gelen olmak üzere sınırların tüm göçmenlere kapatılmasını savunuyor.

Afrikalı göçmenleri “köle” şeklinde niteleyen Salvini, ağustos ayında Akdeniz’de kurtarılan 100’ü çocuk 629 göçmenin bulunduğu geminin İtalya’ya kabul edilmeyerek İspanya'ya gönderilmesini “zafer” olarak duyurmuştu.