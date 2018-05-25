İtalya'da hükümet kurma görevi Giuseppe Conte'ye verildi

İtalya'da yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi başbakan adayı Giuseppe Conte'ye verildi.

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi, popülist 5 Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Lig'in kurduğu koalisyonun başbakan adayı Giuseppe Conte'ye verildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak parlamentoda çoğunluğu elde edemezken, en fazla oyu Lig'in de içinde bulunduğu sağ ittifak almış, 5 Yıldız Hareketi ise tek başına en çok oyu alan parti olmuştu.

KOALİSYONDA ORTAK BAŞBAKAN ŞARTI

Bu iki parti arasında yapılan koalisyon müzakereleri sonunda geçen hafta koalisyon sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. "Değişim Hükümeti için Sözleşme" adı verilen hükümet programı, her iki partinin de seçmenleri tarafından da onaylandıktan sonra geçen Pazartesi günü cumhurbaşkanına sunuldu.

5 Yıldız'ın siyasi lideri Luigi Di Maio ve Lig lideri Matteo Salvini, koalisyona ancak birbirlerinin başbakan olmaması şartıyla onay verdi. Bu nedenle 3. bir kişi, 5 Yıldız'a yakın hukuk profesörü Giuseppe Conte başbakanlığa aday gösterildi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet programı ve başbakan adayı ile ilgili düşünmek için birkaç gün zaman istedikten sonra bu akşam Conte'ye hükümeti kurma görevini verdi.

GIUSEPPE CONTE KİMDİR?

Siyaset dünyasında bugüne kadar adı pek de duyulmayan Giuseppe Conte başbakanlığındaki "Değişim Hükümeti", parlamentodan güvenoyu aldıktan sonra resmen görevine başlayacak.

54 yaşındaki Giuseppe Conte, Floransa Üniversitesi ve Roma'daki Luiss Üniversitesi'nde hukuk profesörü olarak görev yapıyordu. Roma'daki La Sapienza Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Conte'nin özgeçmişinde, yurtdışındaki saygın üniversitelerde "eğitimini ilerlettiği" yazıyor. Ancak Conte'nin, aralarında New York Üniversitesi, Yale, Cambridge ve Sorbonne'u da saydığı bu üniversitelerde tam olarak nasıl bir eğitim aldığı tartışma yarattı.

New York Times gazetesi, New York Üniversitesi'nin kayıtlarında Giuseppe Conte ismine rastlanmadığını yazdı. Bunun üzerine, İtalyan ve uluslararası medya organları diğer üniversitelerden de teyit istedi ancak alınan cevaplar olumsuz oldu. Conte'ye "özgeçmişini şişirme" suçlamaları yöneltilirken, 5 Yıldız Hareketi ise medyayı "karalama kampanyası" yapmakla suçladı.

5 Yıldız Hareketi, geçmişte halk tarafından seçilmemiş kişilerin başbakanlık yapmasını sert şekilde eleştirmesine rağmen, şimdi parlamento üyesi olmayan Giuseppe Conte'yi başbakanlığa getirmesi nedeniyle de eleştiriliyor. 5 Yıldız lideri Di Maio ise "Hükümetin gerçek lideri programımızdır" diyor.

'RUSYA'YA YAPTIRIMLAR KALKMALI'

Hükümet programının dış politika alanında en dikkat çekici noktası ise Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların "ivedilikle" kaldırılması talebi. Rusya için "Askeri bir tehdit değil, NATO ve AB için potansiyel bir ortak" deniliyor.

"Esas istikrarsızlık faktörlerinin Akdeniz'de bulunduğu" belirtilerek bunlara "İslami radikallik" ve "kontrolsüz göç akını" örnek gösteriliyor.

Dış politika başlığında ayrıca İtalya'nın "Atlantik İttifakı'na bağlılığı" ve "ABD'nin imtiyazlı ortak statüsü" teyit ediliyor.