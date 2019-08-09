İtalya’da hükümet krizi: Salvini erken seçim istedi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Lig Partisi lideri Matteo Salvini koalisyonun çöktüğünü söyleyerek erken seçim çağrısı yaptı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve hükümeti oluşturan koalisyondaki Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini bugün yaptığı açıklamada koalisyonun çöktüğünü belirterek erken seçim çağrısında bulundu.

Salvini’nin bu açıklamasının ardından koalisyondaki Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio da “seçimden korkmadıkları” açıklamasını yaptı.

İki parti arasındaki anlaşmazlık dün Fransa-İtalya arasındaki hızlı tren hattı projesi konusunda Meclis’te yapılan oylamada tırmanmıştı. Beş Yıldız Hareketi milletvekilleri Lig Partisi'nin desteklediği projeye hayır oyu vermişti.

Salvini, her iki partiye de mensup olmayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’ye Beş Yıldız-Lig koalisyonunun artık çöktüğünü söylediğini ve “tercihi hızlı bir biçimde seçmene bırakmalıyız” dediğini açıkladı.

İtalya’da Meclis şu anda tatilde. Salvini hükümete güvensizlik oyu ve Başbakanın istifası hakkında gerekli adımları atmak üzere Meclis’in gelecek hafta olağanüstü olarak toplanabileceğini söyledi.

Beş Yıldız Hareketi’nin Meclis’teki milletvekili sayısı Salvini’nin Lig Partisi’nden daha fazla. Ancak anketler aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Salvini’nin partisine desteğin arttığını gösteriyor.

İtalya’da parlamentoyu feshetme yetkisi Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın elinde. Mattarella’nın parlamentoyu feshetmesi durumunda bir teknokratlar hükümeti kurma seçeneği de bulunuyor.