İtalya'da hükümet güvenoyu aldı

İtalya'da meclisin üst kanadı İtalya Senatosu'nda güvenoyu alan hükümet bugün de parlamentonun alt kanadı olan İtalya Temsilciler Meclis'inde güvenoyu aldı.

İtalya'da seçimlerden yaklaşık 3 ay sonra kurulabilen hükümet dün meclisin üst kanadı İtalya Senatosu'nda güvenoyu aldıktan sonra bugün de parlamentonun alt kanadı olan İtalya Temsilciler Meclis'inde güvenoyu aldı.

Aşırı sağcı Lig partisi ile popülist Beş Yıldız Hareketi arasında kurulan hükümet 630 sandalyeli İtalya Temsilciler Meclisi'nde 350 evet oyu aldı. Güven oylamasında 236 vekil yeni kurulan hükümete hayır oyu kullandı.

İtalya Temsilciler Meclisi'nde Lig partisinin 124, Beş Yıldız Hareketi'nin ise 222 vekili bulunuyor.

Kendini 'değişim hükümeti' olarak tanımlayan koalisyon, "vergi ve emeklilik reformlarının" yanı sıra "yoksullara mali yardım" vadeden 57 sayfalık bir hükümet planı sözleşmesi imzalamıştı.

Hükümetin sözleşmesi güven oylaması öncesinde yapılan oturumdan muhalefet tarafından gerçekçi olmamakla eleştirildi.

Hükümet dün de parlamentonun üst kanadı İtalya Senatosu'nda 324 senatörün 171'inden güvenoyu almıştı.