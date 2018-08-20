İtalya'da çöken köprü için altı ay önce uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı

İtalya’nın Cenova kentinde çökmesi sonucu 43 kişinin ölümüne yol açan köprü için altı önceden gerekli uyarıların yapıldığı ortaya çıktı. İtalya Ulaştırma Bakanlığı, köprünün direnç kapasitesinin önemli ölçüde azaldığı tespit ettiğini açıkladı.

Geçen hafta 43 kişinin ölümüne yol açan İtalya’nın Cenova kentindeki köprünün çökmesine dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Kazanın ardından Ulaştırma Bakanının yöneticilerini istifaya davet ettiği köprüyü işleten şirketin altı ay önce uyarıldığı ortaya çıktı.

İtalya’nın en büyük otoyol geçiş şirketi olan Atlantia grubuna bağlı Autostrade’nin Ulaştırma Bakanlığı tarafından direnç kapasitesinin yüzde 20’sini yitiren ve onarım gerektirdiği belirtilen köprü hakkında uyarıldığı açıklandı.

Ne ilgili bakanlığın ne de otoyol şirketinin tüm bulgulara rağmen köprünün yoğunluğunu azaltmak üzere trafiği sınırlandırmak, ağır taşıtların geçişini engellemek, tali yol bağlamak gibi gerekli önlemleri aldığı belirtildi.

Mayıs ayında kurulan yeni hükümetin de İtalya’daki otoyolların yarısını işleten Autostrade’nin lisansını iptal etmek istediği biliniyor.

Çökme haberlerinin ardından 21,7 milyar dolarlık şirketin değerinde yüzde 6,3 düşüş görülmüştü.