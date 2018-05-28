İtalya’da avro karşıtı bakan veto yedi, hükümet kurulamıyor

İtalya’da hükümet kurması için görevlendirilen başbakan adayı Conte’nin ekonomi bakanlığına önerdiği avro karşıtı isim, Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından reddedilince koalisyon planları suya düştü. Ülkede bir erken seçim ya da bir teknokratlar hükümeti gündemde.

İtalya’da hükümet kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Giuseppe Conte’nin ekonomi bakanı olarak önerdiği avro karşıtı isim, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’dan veto yedi. Bunun üzerine Conte hükümet kurmaktan vazgeçti. Erken seçimin yeniden gündeme geldiği ülkede, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın vetosunun bir anayasal krizi de tetikleyebileceği belirtiliyor.

5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig partisinin koalisyon hükümetini kurmak için görevlendirilen başbakan adayı Conte, avro karşıtlığıyla bilinen 81 yaşındaki ekonomist Paolo Savona’yı ekonomi bakanı olarak önerdi. Cumhurbaşkanı Mattarella, Savona’yı veto etti.

5 Yıldız Hareketi ile Lig, Mattarella’yı yetkisini kötüye kullanmakla ve Avrupalı güçlerin emirleri doğrultusunda hareket etmekle suçladı.

5 Yıldız lideri Luigi di Maio, parlamentodan Mattarella’yı Yüce Divan’a göndermesini istedi.

Avro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya’da geçen hafta mali piyasalarda büyük bir düşüş yaşanmasının ardından, Mattarella’nın veto kararıyla yatırımcıların endişelerini dindirmeyi amaçladığı değerlendirmesi yapılıyor.

Mattarella yaptığı açıklamada, Savona dışında Conte’nin önerdiği tüm bakanları kabul ettiğini belirterek “O bakanlık için, koalisyon partilerinden, İtalya’nın avrodan çıkışını kışkırtacak bir hattın destekçisi olarak görünmeyen yetkili siyasi bir figür istedim” dedi.

ESKİ IMF YETKİLİSİNİ ÇAĞIRDI

Mattarella bu açıklamasından kısa bir süre sonra eski IMF üst düzey yetkilisi Carlo Cottarelli’yi görüşmeye çağırdı. Pazartesi sabahı gerçekleşecek görüşmede Mattarella’nın Cottarelli’den seçilmemiş teknokratlar hükümeti kurmasını isteyebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Mattarella’ya tepki gösteren Lig lideri Matteo Salvini “Berlin’den, Paris’ten ya da Brüksel’den tamam yoksa, İtalya’da bir hükümet kurulamıyor. Bu ahmaklık” dedi.

MATTARELLA’NIN ‘AĞIR İHANET’LE YARGILANMASI TALEBİ

Lig’le seçim ittifakı yapan milliyetçi parti İtalya’nın Kardeşleri’nin lideri Giorgia Meloni ise “Parlamentodan Matterella’yı ağır ihanetle yargılamasını isteyeceğiz çünkü yabancı baskısı altında hareket etti” dedi.

5 Yıldız Hareketi lideri Di Maio da, Mattarella’nın Anayasa’nın 90’ıncı maddesi uyarınca Yüce Divan’da yargılanmasını talep etti. Di Maio “Bu geceden sonra, devletin kurumlarına ve yasalarına güvenmek gerçekten zor” diye konuştu.