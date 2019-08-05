İtalya’da aşırı sağcı hükümet göçmen kurtarma gemilerine yaptırım uygulamak için güven oyu aldı

Göçmen kurtarma gemilerini işleten yardım kuruluşlarını hedefleyen bir kararname üzerine İtalyan hükümeti mecliste güven oyu kazandı.

İtalya'da aşırı sağcı 5 Yıldız ve Lig koalisyonu hükümetinin göçmen kurtarma gemilerine yaptırım uygulamayı içeren yasası 160 oyla güven oyu kazandı. Hükümetin oylamayı kaybettiği takdirde istifa etmesi gerekiyordu.

Aynı zamanda İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak da görev yapan Matteo Salvini'nin hazırladığı kararname, Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri İtalya'ya getirmeye çalışan yardım gemilere yönelik yaptırımları ağırlaştırıyor.

Yasaya göre İtalyan sularına girmeden önce izin almayan gemiler 1 milyon avroya para cezası ödemek zorunda. Ayrıca, uzak durma emrini görmezden gelen kaptanların tutuklanmasına ve sahil güvenlik güçlerinin gemiye el koymasına da olanak sağlıyor.

Haziran ayında, Carola Rackete’nin kaptanlığını yaptığı Sea-Watch, izinsiz olarak Lampedusa limanına girdiğinde el konulmuştu. Rackete daha sonra ev hapsine çarptırılmıştı.