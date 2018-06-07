İtalya'da aile bakanının eşcinsel birliktelik karşıtı açıklamalarına tepki

İtalya'da yeni hükümetin Aile ve Engelliler Bakanı Lorenzo Fontana'nın eşcinsellerin aile kurmasının yasal olmadığı şeklindeki sözleri tepkilere yol açtı. 5 Yıldız Hareketi eşcinsel birliktelik konusunun hükümet programında olmadığını belirtti.

İtalya'da yeni koalisyon hükümetinden bir bakanın eşcinsel karşıtı açıklamaları tartışma yarattı.

Lig partisinden Aile ve Engelliler Bakanı Lorenzo Fontana, hükümetin başa geçmesiyle birlikte eşcinsel aile kurmanın İtalya'da artık yasal olmadığını belirtti. Bir katolik olduğunu belirten Fontana, “kadınları kürtajdan caydıracak” araçları güçlendirmek istediğini söyledi.

İtalya'nın yeni hükümetini oluşturan iki partiden biri olan 5 Yıldız Hareketi, eşcinsel birliktelik gibi konuların siyasi gündemlerinde bulunmadığını belirterek konuya mesafe koydu.

5 Yıldız Hareketi'nden bir hukukçu olan Maria Edera Spadoni, Fontana'nın yorumlarını “yersiz” olarak niteledi.

Lig lideri Matteo Salvini de eşcinsel birlikteliğe ve kürtaja izin veren yasaların kaldırılmasının yeni hükümetin programında olmadığını belirtti.

İtalya'da eşcinsel çiftlerin birlikteliklerinin hukuki olarak tanınmasını sağlayan yasa 2016 yılında çıkmıştı. Yasada eşcinsel birliktelikler "evlilik" olarak değil "medeni birliktelik" olarak tanımlanıyor.