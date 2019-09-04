İtalya’da ‘AB yanlısı’ yeni koalisyon hükümeti güven oyu arayacak

İtalya’da hükümet krizinin ardından Başbakan Conte ikinci koalisyon hükümetini oluşturarak Cumhurbaşkanına sundu. Yeni hükümette İçişleri Bakanlığı’na göçmen karşıtı Salvini’nin yerine göçmenler konusunda çalışmalarıyla bilinen Luciana Lamorgese getirildi.

İtalya’da aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Lig Partisi ile sağ popülist Beş Yıldız Hareketi’nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından Başbakan Giuseppe Conte ikinci koalisyon hükümetini oluşturarak Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sundu.

Avrupa Birliği yanlısı hükümette Beş Yıldız Hareketi’nin yanısıra sosyal demokrat Demokratik Parti (PD) ve Özgürler ve Eşitler Partisi (LEU) yer aldı.

Conte’nin göçmen karşıtı eski İçişleri Bakanı ve Lig Partisi lideri Matteo Salvini’nin yerine göçmenlerin entegrasyonu konusunda çalışmalar yürüten eski Milano Valisi Luciana Lamorgese’i getirmesi dikkat çekti.

Conte’nin yarın parlamentonun alt ve üst kanadında güven oyu arayacak olan hükümetindeki bakanlardan 10’u Beş Yıldız Hareketi, 9’u Demokratik Parti ve 1’i Özgürler ve Eşitler Partisi’nden.

Yeni kabinede Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio dışişleri bakanlığına, Demokratik Parti’den Lorenzo Guerini savunma bakanlığına getirildi.