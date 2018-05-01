İtalya: Torino'da coşkulu 1 Mayıs

Eski otomotiv kenti Torino'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı.

İtalya'nın kuzeyinde eski otomotiv kenti Torino'da 1 Mayıs kutlamaları 20 bin kişinin katılımıyla, büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. Sabah saat 09:30'da Vittorio Veneto Meydanı'nda başlayan kortej şehrin diğer önemli meydanlarından biri olan San Carlo Meydanı'nda sona erdi.

Geçmişte Fiat'ın otomobil fabrikasıyla özdeşleşmiş olan Torino'da kriz sonrası Fiat fabrikalarını başka ülkelere taşımıştı. 1 Mayıs katılımcılarının kompozisyonu da buna bağlı olarak geçmişe göre farklılaşmış durumda.

Torino'da yürüyüşü düzenleyen CGIL (İtalyan Genel İşçi Konfederasyonu), CISL (İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve UIL (İtalyan İşçi Birliği) gibi işçi sendikaları bu yıl da 1 Mayıs'ı "İş Güvenliği" temasına adadılar. "Güvenlik İşin Kalbidir" ana sloganıyla kutlanan 1 Mayıs kortejinde, işçi sendikaları dışında ANPI ( Ulusal Partizan Derneği), Partito Democratico (Demokrat Parti), Movimento 5 Stelle (Beş Yıldız Hareketi), Partito Communista (Komünist Parti), Potere Al Popolo (İktidar Halka), Liberi e Uguali (Özgür ve Eşit), Fronte Popolare (Halk Cephesi) ve Collettivo Femminista (Feminist Kollektif) gibi çeşitli sol partiler, gençlik örgütleri ve dernekler de yer aldı.

Bu yıl kutlamalara 30 Mart ve 1 Mayıs tarihleri arasinda Torino'da bulunan Küba Milli Sirki CirCuba'dan dansçılarda katıldı. Yürüyüşe Piemonte Küba İtalya Dostluk Derneği ile beraber katılan müzisyen ve dansçılar korteje büyük bir renk kattı.

Çoğunlukla genç olmak üzere her yaştan insanın katılım ve ilgi gösterdiği kutlamalar boyunca protesto eylemleri de gerçekleştirildi. Bağımsız Öğrenci Kollektifi, Solferini Meydan'ında bulunan "yavaş gıda" restoran zinciri Eataly'i protesto etti. Protestoyu gerçekleştiren gençler, Eataly'nin öğrencilerin saati 1 avroya zorla çalıştırıldıkları bir sömürü mekanı olduğunu dile getirdiler.