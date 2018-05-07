İtalya, Temmuz’da erken seçime gidebilir

4 Mart’ta yapılan seçimler sonrasında hâlâ hükümetin kurulamadığı İtalya’da Cumhurbaşkanı Mattarella’nın ‘tarafsız hükümet’ çağrısı karşılık bulmazken, erken seçimin Temmuz'da yapılabileceği belirtiliyor.

İtalya’da 4 Mart’ta yapılan seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella siyasi partilere çağrı yaparak, kurulacak bir “tarafsız hükümet”e destek vermelerini istedi. Mattarella bunun tek alternatifinin hızlıca erken seçime gitmek olduğunu vurguladı.

Ancak seçimlerde en yüksek oyları alan aşırı sağcı Lig ile Beş Yıldız Hareketi, cumhurbaşkanın teklifine sıcak bakmadıklarını açıkladı.

Mattarella’nın teklifi tüm parti liderleriyle üçüncü tur koalisyon görüşmelerini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir uzlaşma sağlanamamasının ardından geldi.

2019 bütçesinin hazırlanması için kurulmasını önerdiği “tarafsız hükümet”in Aralık ayında istifa etmesini öngören İtalya Cumhurbaşkanı 2019’un ilkbaharında da seçime gidilmesini önerdi.

Televizyondan yayımlanan açıklamasında Mattarella, tüm partilerin önerisini değerlendirmelerini istedi, aksi durumda erken seçimin Temmuz ayında veya sonbaharda yapılacağını belirtti.

Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio Twitter’dan yaptığı açıklamada Mattarella’nın önerisine karşı çıkarak, “tarafsız hükümet”in bir teknokratlar hükümeti anlamına geldiğini söyledi. Maio Temmuz ayında seçime gidileceğini ifade etti.

Lig içinde yer alan Forza Italia lideri Berlusconi durumu değerlendirecekleri belirterek Temmuz’da seçim yapılması için acele edilmemesi gerektiğini, seçimlerin sonbaharda yapılmasının daha iyi olacağını söyledi.

