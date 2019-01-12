İtalya Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden açmayı değerlendiriyor

İtalya Dışişleri Bakanı, Suriye’deki büyükelçiliklerini yeniden açmayı değerlendirdiklerini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Suriye’nin de dahil olduğu bir dizi ülkede daha önce kapatılan büyükelçiliklerini yeniden açmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Milanesi dün yaptığı açıklamada “İtalya geniş bir ölçekte fiziksel olarak kapalı olan büyükelçiliklerini yeniden açma olasılığını düşünmektedir. Suriye özelindeki değerlendirmeler ise tamamen ülkedeki duruma bağlıdır” dedi.

Milanesi, bakanlığının Suriye’de büyükelçiliğin yeniden açılmasının gerekip gerekmediği ve zamanlaması üzerine değerlendirmelerini sürdürdüğünü belirtti.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin Suriye’deki büyükelçiliği resmi olarak hiçbir zaman kapanmadı. Ancak büyükelçi ve diplomatlar 2012 yılında ülkelerine çağrıldı.

Bunun sonucunda Şam’daki İtalyan büyükelçiliğinde sadece bir görevlinin kaldığı belirtilirken, Roma geçen ay Şam’daki büyükelçiliğine bir maslahatgüzar da gönderdi.