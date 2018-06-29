‘İtalya, Suriye askeri yetkilileri ile görüştü’

Avrupa İnsan Hakları Merkezi’nin suçlamasına göre Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu şefi Ali Memlük ile İtalyan istihbarat şefleri arasında Roma’da ocak ayında gizli bir toplantı gerçekleştirildi.

Avrupa İnsan Hakları Merkezi'nin (AİHM) dile getirdiği suçlamalar ile ortaya çıkan bir iddiaya göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın üst düzey bir askeri danışmanı ile İtalyan yetkililer arasında Avrupa Birliği kurallarını da ihlal eden gizli bir görüşme gerçekleştirildi.

Avrupa Komisyonu’na bağlı AİHM tarafından açılan hukuki isnatta görüşmenin İtalya’da gerçekleştiği belirtiliyor. 2018 yılının başlarında, Suriye'nin Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük ile İtalya'nın eski İstihbarat Şefi Marco Minniti arasında gerçekleştiği iddia edilen toplantı ile 2011’de hakkında AB’ye giriş yasağı verilen Memlük’ün bu yasağı ihlal ettiğine dikkat çekiliyor.

ÖZEL JETLE GETİRİLDİ

İtalya’nın mevcut İstihbarat Şefi Alberto Manenti’nin de katıldığı öne sürülen toplantı için Memlük’ün Roma’ya resmi olarak tanınmayan ve duyurulmayan özel bir jetle getirildiği söyleniyor. AİHM, ziyaret ve görüşme iddialarının birkaç farklı hükümet yetklisi ve gazetecilik kaynaklarından doğrulandığını belirtti. Görüşmelere katıldığı iddia edilen Ali Memlük’ün Suriye’nin en yüksek derecedeki güvenlik şeflerinden biri olduğu biliniyor.

TEMKİNLİ AÇIKLAMA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Nisan ayında Suriye’nin Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı iddialarının ardından gerçekleşen ABD’nin hava müdahalesi hakkında İtalya’nın yaptığı temkinli açıklama dikkat çekmişti. Diğer Avrupa ülkelerinin aksine "Önce barış için çalışmalıyız" diyen İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, "Yürürlükte olan uluslararası ve ikili anlaşmalarımız temelinde, İtalya müttefiklerinin güvenlik ve korumalarını garanti etmek adına her zaman çalışmalarına destek vermiştir. Ancak İtalya, süregelen herhangi bir aktiviteye direkt olarak dahil değildir" açıklamasında bulunmuştu.