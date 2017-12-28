İtalya sığınmacı akışını durdurmak için Nijer'e asker gönderecek

İtalya'nın Avrupa'ya sığınmacı akışını engellemek için Nijer'e asker göndereceği açıklandı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Avrupa'ya gelen sığınmacıları engellemek üzere Afrika ülkesi Nijer'e 470 asker göndereceklerini açıkladı.

Nijer'in Agadez kentinin Libya üzerinden Avrupa'ya geçen sığınmacılar için kilit nokta haline geldiği belirtiliyor.

Gentiloni, askerlerin gönderilmesi için talebin Nijer'den geldiğini söyledi.

İtalya Başbakanı, Nijer'in sığınmacı krizi konusunda "en çok işbirliği yapan ülke" olduğunu ifade etti.

Gönderilecek askerlere 2 uçak ve 130 kara aracı verileceği kaydediliyor.