İtalya Merkez Bankası Başkanı: Borç riski büyük

İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, ülkenin kamu finansmanını zayıflatma yönünde herhangi bir adım atılması halinde güvenin ve yıllardır yapılan "değerli reformların zayıflayacağı" uyarısında bulundu.
Dünya gazetesinin haberine göre İtalya Merkez Bankası'nın yıllık toplantısında konuşan Visco, "Güveni kaybetme yönünde ciddi riskten sadece birkaç kısa adım uzaktayız. Yüksek borç/GSYH oranı ülkeyi tehlikeli güven krizine açık hale getirebilir. Kamu borcunun konsolidasyonu sürecinde kredibilitenin korunması zaruri" dedi.
Büyüme ve gevşek para politikası döneminde bütçe açığını artırmanın bir yanıt olmadığını ifade eden Visco, ılımlı büyüme ve artan enflasyonun İtalya için en olası senaryolar olduğunu da belirtti.
Avro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi olmasına rağmen İtalya ağır borç yükü altında ve avro için Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik krizden çok daha büyük bir tehlike arz ediyor.
Mattarella'nın Savona'yı veto etmesiyle dün tahvil fiyatları ve borsalar yükseldiyse de, bu rahatlık kısa sürede bir erken seçim korkusuna dönüştü. 10 yıllık İtalyan ve Alman
tahvillerinin getirileri arasındaki fark dört yılın en yüksek düzeyine çıktı.
MOODY'S'TEN NOT UYARISI
Moody's, İtalya'da yeni kurulacak hükümetin uygulayacağı mali politikaların Ülke'nin kamu borç/GSYH oranını sürdürülebilir bir düşüş trendine sokmaması halinde kredi notunun
düşürülebileceği konusunda uyardı. Moody's, İtalya'nın kredi notu Cuma günü olası bir indirim için izlemeye almıştı. Moody's değerlendirmenin aşıla gelen 3 aylık süreçten uzun
sürebileceğine de belirtti.