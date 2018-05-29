İtalya Merkez Bankası Başkanı: Borç riski büyük

İtalya Merkez Bankası Başkanı, borç finansmanının zorlaşması durumunda ekonomiye duyulan güvenin zayıflayacağı uyarısında bulundu. Avrupa'daki en yüksek borçluluk düzeyine sahip ülkelerden biri olan İtalya'nın borçlarını ödeyemez duruma düşmesinin Avro Bölgesi için 'büyük tehdit' olduğuna dikkat çekiliyor.

İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, ülkenin kamu finansmanını zayıflatma yönünde herhangi bir adım atılması halinde güvenin ve yıllardır yapılan "değerli reformların zayıflayacağı" uyarısında bulundu.

Dünya gazetesinin haberine göre İtalya Merkez Bankası'nın yıllık toplantısında konuşan Visco, "Güveni kaybetme yönünde ciddi riskten sadece birkaç kısa adım uzaktayız. Yüksek borç/GSYH oranı ülkeyi tehlikeli güven krizine açık hale getirebilir. Kamu borcunun konsolidasyonu sürecinde kredibilitenin korunması zaruri" dedi.

Büyüme ve gevşek para politikası döneminde bütçe açığını artırmanın bir yanıt olmadığını ifade eden Visco, ılımlı büyüme ve artan enflasyonun İtalya için en olası senaryolar olduğunu da belirtti.

Avro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi olmasına rağmen İtalya ağır borç yükü altında ve avro için Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik krizden çok daha büyük bir tehlike arz ediyor.

Mattarella'nın Savona'yı veto etmesiyle dün tahvil fiyatları ve borsalar yükseldiyse de, bu rahatlık kısa sürede bir erken seçim korkusuna dönüştü. 10 yıllık İtalyan ve Alman

tahvillerinin getirileri arasındaki fark dört yılın en yüksek düzeyine çıktı.

MOODY'S'TEN NOT UYARISI

Moody's, İtalya'da yeni kurulacak hükümetin uygulayacağı mali politikaların Ülke'nin kamu borç/GSYH oranını sürdürülebilir bir düşüş trendine sokmaması halinde kredi notunun

düşürülebileceği konusunda uyardı. Moody's, İtalya'nın kredi notu Cuma günü olası bir indirim için izlemeye almıştı. Moody's değerlendirmenin aşıla gelen 3 aylık süreçten uzun

sürebileceğine de belirtti.