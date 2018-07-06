İtalya: Libya'ya silah ambargosu kalksın

İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Birleşmiş Milletler’e, insan kaçakçılığıyla mücadeleye yardım için Libya'ya yönelik silah ambargosunun kaldırılması çağrısında bulundu.

İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Libya’nın insan kaçakçılığı ve "göçle mücadele" için silah ambargosunun kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Göçmen düşmanı İtalyan bakan, "İtalya’ya gitmek üzere Libya kıyılarında daha fazla göçmen botu görmek istemediğini" belirterek, Avrupalı müttefiklerinin bu deniz rotasını engellemek için daha fazla çalışmaları gerektiğini savundu.

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Maiteeg ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan İtalyan bakan, “Amacım buraya tek bir teknenin bile gelmemesi. Buraya gelen insanların uçakla gelmesini tercih ederim” dedi.

"Önceliklerinden birinin Libya’ya yönelik silah ambargosunun kaldırılması olduğunu" sözlerine ekleyen Salvini, “İnsan ve silah kaçakçıları silah ambargosunu görmezden gelerek istediklerini gibi hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.

2014 yılından bu yana en az 640 bin sığınmacı Libya üzerinden İtalya'ya geçti.