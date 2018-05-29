İtalya Komünist Partisi: İtalya'yı gerçekten kimin yönettiği ortaya çıktı

İtalya Komünist Partisi Genel Sekreteri Marco Rizzo, ülkesinde hükümet kurulamamasının İtalya'yı aslında kimin yönettiğini açıkça ortaya çıkardığını ifade etti. Rizzo, 'Kapitalist küreselleşmeye karşı savaşa çağırıyoruz. Tek devrim komünist olanıdır' dedi.

İtalya Komünist Partisi Genel Sekreteri Marco Rizzo, İtalya’da koalisyon hükümeti kurulması planlarının suya düşmesinin ardından Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Hükümetin kurulamamasının İtalya’yı aslında kimin yönettiğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Rizzo’nun açıklamaları şu şekilde:

“Avrupa Birliği, IMF ve NATO, İtalya’da bakanları ve daha birçok şeyi belirleme gücüne sahip. Bunu biz komünistler kadar, Di Maio (Beş Yıldız Hareketi Lideri) ve Salvini (Lig lideri) de biliyor. Kapitalist küreselleşmeye karşı savaşa çağırıyoruz. Tek devrim komünist olanıdır."

"Burada yine Monti'nin geldiği zamanda olduğu gibi finansal terörizm var. AB, Avro ve NATO dışında kalan İtalya'ya açıkça söylemek gerekiyor. Salvini ve Di Maio'nun bu cesarete sahip olup olmayacağını göreceğiz. Tek devrimin de komünist olan olduğuna eminim."

Rizzo paylaşımında bir televizyon programında çekilen Avrupa Birliği broşürünü yırttığı fotoğrafa da yer verdi.

İtalya’da hükümet kurması için görevlendirilen başbakan adayı Conte’nin ekonomi bakanlığına önerdiği avro karşıtı isim, Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından reddedilince koalisyon planları suya düştü. Ülkede bir erken seçim ya da bir teknokratlar hükümeti gündemde.

Rizzo ayrıca yine Twitter hesabından Demokratik Almanya Devlet Başkanı Eric Honecker'in "Soğuk savaşın bitmesiyle birlikte sosyal adaletin bir kez daha alaşağı edileceği 'Zenginlerin Avrupası'nı kurmak istiyorlar" sözünü paylaşarak "Bugün gerçekten zenginlerin, patronların Avrupası var, halkların ve işçilerin düşmanı bir Avrupa" yazdı.