İtalya hükümetinde sığınmacılar konusunda anlaşmazlık

Almanya'nın ardından İtalya'da da hükümet sığınmacı sorunu konusunda 'anlaşmazlık' yaşıyor.

Almanya'nın ardından İtalya'da da hükümet sığınmacı sorunu konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Aynı zaman Başbakan Yardımcısı olan aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini ve diğer Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, gerekiyorsa AB'ye rağmen, daha sert bir tutum alınmasını savunuyor. Diğer taraftan, Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ve Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi AB çerçevesindeki anlaşmalara ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yapıyor.

'AB MİSYONUNA BAĞLI GEMİLERİ ALMAYACAĞIZ'

İtalyan bakanların kamuoyuna açık gelişen tartışması, Pazar günü aşırı sağcı Kuzey Ligi partisi lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Twitter'da paylaştığı mesajla başladı.

Salvini, mesajında, Avusturya'nın Inssruck şehrinde gerçekleşecek Avrupa İçişleri Bakanları Zirvesi'nde AB misyonu çerçevesinde hareket eden kurtarma gemilerini gündeme getireceğini belirterek, "bu gemilerin İtalyan limanlarına demirlemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Salvini şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe günü Inssbruck'ta Avrupa masasına, İtalyan limanlarını uluslararası misyonlar kapsamında görev yapan gemilere kapama talebimizi taşıyacağım. Ne yazık ki İtalyan hükümetleri geçtiğimiz beş yılda bütün bu gemilerin sığınmacı yüklerini İtalya'ya boşaltmalarına izin veren anlaşmalar imzaladılar."

Giovedì porterò al tavolo europeo di Innsbruck la richiesta di BLOCCARE l’arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali.

Purtroppo i governi italiani degli ultimi 5 anni avevano firmato accordi perché tutte queste navi scaricassero gli immigrati in Italia. pic.twitter.com/tnp16nifpy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 8, 2018

SAVUNMA BAKANI İTİRAZ ETTİ

Salvini'nin açıklamalarına, Pazartesi günü, Savunma Bakanı Elisabetta Trenta yanıt verdi. "Bu konularda karar vermenin içişleri bakanına düşmeyeceğini" ifade eden Trenta, kararın dışişleri ve savunma bakanlıklarını ilgilendirdiğini vurguladı.

Sağcı Beş Yıldız Hareketi lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ise, RAI Radyo 1'e yaptığı açıklamada Salvini'ye destek verdi. "Bu misyon Avrupalı ancak limanların hepsi İtalyan" diyen Di Maio, "Hedefimiz bu misyonların ve özellikle AB Akdeniz Deniz Gücü'nün (EUNACFOR MED.) angajman kurallarını değiştirmek" açıklamasında bulundu.

Di Maio'ya yanıt ise Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'den geldi. ANSA haber ajansının görüşünü aldığı Milanesi, "Uluslararası yükümlülüklerimizden geri adım atmayacağız... Uluslararası hukuk ve dolayısıyla Avrupa hukuku çerçevesinin dışında hareket etme niyetinde değiliz" diye konuştu.