İtalya göçmenlere karşı Libya'da önlemlerini arttırıyor

İtalya Parlamentosu, Libya sahil güvenliği devriyesine 12 gemi daha gönderilmesini onayladı.

İtalyan Parlamentosu, bugün aldığı kararla 12 geminin Libya sahil güvenliğine göçmen trafiğini engellemek için yollanmasını onayladı.

Sağcı ve göçmen karşıtı League partisi ve Beş Yıldız Hareketi'nin yönettiği koalisyon hükümeti, göçmen trafiğini engellemek için ciddi yaptırımlar yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda mültecileri kurtarmak için yardımseverlerin kullandığı deniz taşıtlarını durduran kararlar alan sağcı hükümet, Libya sahil güvenliğini göçmen trafiğini engellemek için güçlendirme kararı aldı.

12 geminin Libya sahil güvenliğinin kullanımı için Libya'ya gönderileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl da 4 geminin Libya sahil güvenliğine verildiği biliniyor. 16 gemi yıl sonuna kadar Libya sahillerinde görev alacak ve İtalyan sahil güvenliği Libya personeline eğitim desteğinde bulunacak.