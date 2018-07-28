İtalya-Fransa sınırını geçmeye çalışan sığınmacı çocuklar fuhşa zorlanıyor

Save the Children tarafından yayımlanan 'Görünmez Küçük Köleler' adlı rapora göre İtalya-Fransa sınırını aşmaya çalışan küçük yaştaki sığınmacı çocukların fuhşa zorlandığı rapor edildi.

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children tarafından yayımlanan "Görünmez Küçük Köleler" adlı rapora göre çoğunlukla Afrika ülkelerinden gelen ve Avrupa ülkelerindeki yakınlarının yanına gitmek için İtalya-Fransa arasındaki Ventimiglia sınırını aşmaya çalışan refakatsiz çocuklar, bu yolculuk süresince hayatta kalabilmek için sekse zorlanıyor.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre raporda bu olgunun, "hayatta kalmak için yapılan seks" (survival sex) olarak anıldığı belirtiliyor.

Raporda, "İtalya-Fransa sınırındaki Ventimiglia'da reşit olmayan çocuklar sınırı geçebilmek için gereken parayı kazanmak için fuhşa zorlanıyorlar" denildi.

Rapordaki bilgilere göre bu sınırı otomobillerle geçebilmek için kaçakçılara 50-150 avro arası ödeme yapılıyor.