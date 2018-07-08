İtalya daha fazla F-35 almayacak, olan siparişler iptal edilebilir

İtalya'nın yeni F-35 almayacağı, verilen siparişlerinse iptal olabileceği aktarılıyor.

İtalya'nın ABD'nin yeni nesil savaş uçağı F-35'lerden daha fazla satın almayacağı öğrenildi. Verilen siparişlerin iptal edilmesinin değerlendirildiği aktarılıyor.

İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta'nın açıklamasına göre Trenta'nın dahil olduğu 5 Yıldız Hareketi, NATO üyesi İtalya'nın 90 adet F-35 almasına başından beri karşı olmuştu.

5 Yıldız Hareketi, bu uçaklara verilecek paranın ekonomiye yardımcı olmak için kullanılabileceğini savunuyor.

Trenta açıklamasında siparişlerin nasıl iptal edilebileceğini değerlendireceklerini aktararak, olası mali cezalar sebebiyle "siparişleri iptal etmek bize daha maliyetli olabilir" uyarısında bulunuyor.

İtalyan bakan, F-35 almakta kullanılacak paranın ortak Avrupa savunma gücüne harcanabileceğini belirtiyor.