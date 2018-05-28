İtalya Cumhurbaşkanı, Carlo Cottarelli'den başbakan olmasını istiyor

İtalya Maliye Bakanı olarak Paolo Savono'nun onay alamaması üzerine çöken hükümet görüşmelerinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Carlo Cottarelli'den başbakan olmasını istedi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı olması planlanan Giuseppe Conte'nin tüm isteklerini kabul etmiş, ancak Paolo Savona'nın maliye bakanı olmasına onay vermemişti.

Mattarella, avro karşıtı Savona'nın bakanlığının yatırımcıların tepkisini çekeceğini öne sürmüştü.

IMF GEÇMİŞİ VAR

Conte'nin girişimlerinin başarısız olmasıyla birlikte Mattarella başbakan olması için iktisatçı Carlo Cottarelli ile görüşme gerçekleştirdi.

Cottarelli, 2008-2013 arasında IMF'de Mali İşler Direktörlüğü görevini yapmış, kamu harcamalarında kesinti yanlısı politikaları sebebiyle "Bay Makas" olarak anılmaya başlamıştı.

Carlo Cottarelli aynı zamanda eski IMF Türkiye şefi.

CUMHURBAŞKANI'NIN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN ÇAĞRI

Mattarella'nın televizyonda yaptığı konuşmada "İtalya'nın avrodan çıkmasını istemeyen bir bakan" istemesi üzerine Beş Yıldız lideri Luigi Di Maio, İtalya Cumhurbaşkanı'nın görevden alınmasını istedi.

Di Maio, Cumhurbaşkanı'nın elindeki onay yetkisinin olumsuz kullanıldığını belirterek, "Ya seçim olursa ve biz kazanırsak, cumhurbaşkanına gidersek ve hükümet kurmamıza izin vermezse, o zaman ne olacak?" diye sordu.

Lig lideri Matteo Salvini ise, Mattarella'nın görevden alınmasına yönelik taleple ilgili yorumda bulunmadı, ancak hükümet kurma girişimlerinin sabote edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Popülist Beş Yıldız ve aşırı sağcı Lig, İtalya'da koalisyon hükümeti kurmak için anlaşmaya varmıştı. Ancak başbakanın iki partiden de olmaması kararlaştırılmıştı.