İtalya, Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'ne destek veren ilk G7 ülkesi

ABD ve AB'nin tepkilerine karşın İtalyan hükümeti, Çin'in Kuşak ve Yol projesi kapsamında iki ülke arasında işbirliğini öngören mutabakat zaptını imzaladı.

İtalya'da resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve beraberindeki üst düzey heyet, Roma hükümetiyle ekonomi ağırlıklı olmak üzere birçok anlaşmaya imza attı.

ABD ve Avrupa Birliği'nin Pekin'le yapılacak olası anlaşmalara yönelik tepkilerine karşın İtalyan hükümeti, özellikle "Kuşak ve Yol" projesi kapsamında Çin'le işbirliğini öngören mutabakat zaptını imzaladı.

Mutabakatı İtalya adına Başbakan Yardımcısı ve Sanayi Bakanı Luigi Di Maio, Çin tarafı adına da Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı He Lifeng imzaladı.

İtalya böylece G-7 ülkeleri içerisinde Çin'in yeniden canlandırmaya çalıştığı ve "Kuşak ve Yol" olarak adlandırılan yeni İpek Yolu projesine destek veren ilk ülke oldu.

Toplam 29 alanda imzalanan 2,5 milyar avroluk anlaşmaların, ABD ile bir ticaret gerilimi içerisinde olan Pekin'e sembolik destek sağlayacağı belirtildi.

Sanayi Bakanı Di Maio bu anlaşmaların gelecekteki potansiyel değerinin 20 milyar avro olduğunu dile getirdi.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, düzenlenen kutlama töreninde el sıkıştı.

ABD VE AB: İTALYA 'TRUVA ATI'

Euronews'ün haberine göre, Pekin'le yapılan işbirliğine karşı çıkan Batılı ülkelere tepki gösteren aşırı sağcı İtalya hükümeti, AB ülkelerinin yarıdan fazlasının Çin'le yakın ekonomik işbirliği içerisinde olduğunu öne sürüyor.

Batılı kaynaklar, Çin'in ekonomik olarak son 10 yılda 3'üncü durağan dönemini yaşayan İtalya'yı "kullanarak" Batı Avrupa'ya sızmaya çalıştığını iddia ediyor. Ayrıca Roma'yı eleştirenler, söz konusu anlaşmaların Çin'in Avrupa'nın hassas teknolojilerine ve altyapısına ulaşmasına olanak sağlayacak bir "Truva Atı" olduğunu ileri sürüyor.

Çin lideri Şi, üç gün sürecek İtalya'daki temaslarına bugün Sicilya'da devam edecek. Şi daha sonra Monako'ya ve ardından Fransa'ya geçecek.

26 Mart'ta Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek Şi'nin; Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geleceği 4'lü toplantıda AB-Çin ilişkilerini ele alması bekleniyor.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün yaptığı açıklamada Avrupa'nın Çin ile ilişkilerinin öncelikli olarak ticaret üzerine kurulmaması gerektiğini söyledi.

İtalya'da koalisyon hükümeti ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise Çin'in İtalyan piyasalarını "sömürgeleştirmesi" konusunda uyarıda bulundu. Salvini'nin Çin Devlet Başkanı onuruna dün düzenlenen akşam yemeğine de katılmadığı bildirildi.

İtalyan hükümetinin diğer ortağı Beş Yıldız Hareketi lideri olan Di Maio ise İtalya'nın Çin'e ihracatının Almanya'nın ya da Fransa'nınkinden belirgin bir biçimde düşük olduğunu belirtti.