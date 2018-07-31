İtalya Başbakanından Trump'a sıcak mesajlar

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ticaret, göç ve güvenlik gibi konularda ABD Başkanıyla hemfikir olduklarını ve iki ülkenin de ortak çıkarları bulunduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ilk Beyaz Saray ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret, göç, güvenlik ve savunma harcamaları konusundaki fikirlerini gönülden desteklediğini belirtti.

Ortak basın toplantısında konuşan Conte, “Biz değişimi temsil eden iki hükümetiz. İtalya ve ABD ikiz ülkelerdir” yorumunda bulundu.

TRUMP'TAN İTALYA'NIN GÖÇ POLİTİKALARINA ÖVGÜ

Trump'ı destekleyen ender Avrupalı liderlerden biri olan Conte, Avrupa Birliği'ne karşı eleştirel tutumunu yinelerken, Trump, İtalya'nın göç politikasına övgülerde bulunarak diğer Avrupa ülkelerini bu konuda İtalya'yı örnek almaya davet etti.

ABD Başkanı, Rusya ve savunma harcamaları konusunda Conte'nin onayını aldı. İtalya lideri, Trump'ın Avrupa'dan savunma harcamalarını artırmasını talep etmesini “makul” bulduğunu açıkladı.

LİBYA'DA ORTAK 'BARIŞ' KONFERANSI

Conte, ABD'yle Libya'da barış konferansı düzenlemek gibi ortak hedeflerinin bulunduğunu belirtti. ABD ve İtalya, Akdeniz'de teröre ve kaçakçılığa karşı ortak hareket edeceklerini duyurmuştu.

Conte'nin, ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği arasında bir “köprü” olması amacıyla Washington'a uçtuğu belirtiliyor.

Beyaz Saray buluşması Conte ve Trump arasındaki üçüncü buluşma oldu. İki lider ilk olarak Haziran ayında Kanada'da G-7 zirvesinde görüştü.