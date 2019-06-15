İsviçre'de kadınlar eşitlik talebiyle sokakta

İsviçre'de kadınlar, daha fazla ücret, zaman ve saygı talebiyle eylem başlattı. Sosyal medyada #frauenstreik (kadın grevi) etiketiyle başlayan eylemle birlikte ülkede yüz binlerce kadın sokağa çıktı.

İsviçre'de yüz binlerce kadın, eşitlik talebiyle sokaklara çıkarak eylem başlattı. Eylem, sosyal medyadan #frauenstreik (kadın grevi) etiketiyle duyuruldu.

Eylem, İsviçre'de son 30 yılın en büyük kitlesel hareketi olarak kayıtlara geçti.

Eylem komitesi üyelerinden Clara Almeida Lozar, "2019 yılında hâlâ eşitlik arıyoruz. Daha fazlasını yapmak zorundayız, çünkü cinsiyetçilik, İsviçre'de günlük hayatın bir parçası olmaya devam ediyor ve görünür olmadığı için birçoğumuz bunun farkında bile değiliz" dedi.

GENEL OY HAKKI 1971'DE ALINDI, ÇALIŞMA HAKKI 1985'TE KAZANILDI

İsviçre'de kadınlar, seçme ve seçilme hakkını 1971'de kazanırken, 1985 yılına kadar işe girmek veya banka hesabı açabilmek için eşlerinden onay almak zorundaydı. Doğum iznine ise ancak 2005'te sahip olabildiler.

Ülkede kadın işçiler, erkeklere oranla yüzde 19 daha az gelire sahip. Amnesty International tarafından yapılan bir ankete göre İsviçreli kadınların yüzde 59'u cinsel istismara uğradığını belirtiyor.

İLK BÜYÜK EYLEM 1991'DE OLDU

İsviçre'de ilk büyük kadın eylemi 1991'de gerçekleşmişti. Ülkede 500 binden fazla kadın, ayrımcılığa karşı sokağa çıkmıştı.