İsviçre'de çığ: 3 kişi hayatını kaybetti

İsviçre Alpleri'nde hafta sonu meydana gelen üç ayrı çığ düşmesi sonucu, 3 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı.

İsviçre Alpleri'nin Valaois kantonunda farklı günlerde gerçekleşen çığ düşmeleri sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

39 yaşında İsviçre vatandaşı ve 31 yaşındaki dağcının olay anında hayatını kaybettikleri aktarıldı.

Geçen Cumartesi günü Valais Kantonu'nun 2 bin 700 metre yükseklikteki St. Luc bölgesinde başka bir çığ düşmesi sonucu kurtarma ekiplerinin 3 kişiyi yaralı olarak kurtardığı, yaralılardan 29 yaşındaki İsviçreli kadının pazar akşamı yaşamını yitirdiği belirtilerek, hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığı açıklandı.

İsviçre Alpleri'nde yılın ilk 9 ayında 91 dağcının öldüğü belirtiliyor.