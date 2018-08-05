İsviçre’de 20 kişilik uçak düştü

İsviçre’deki Alp Dağları'nda 20 kişilik bir uçak düştü.

İsviçre’deki Alp Dağları'nda seyir gezisi yapan 20 kişilik bir uçak kaza yaptı.

Kaza yapan uçağın, eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti.

Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi.

Bölge polisi, dağın 2 bin 540’ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Resmi makamlar kazazedelerin sayısı ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebatın olduğunu iddia etti.

İsviçre Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.

