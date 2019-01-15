İsviçre milletvekili: Türkiye Suriye'den yağmaladığı zeytinyağını AB'ye satıyor

İsviçre milletvekili Bernhard Guhl, Türkiye'nin 'Suriye'den yağmaladığı zeytinyağını Avrupa Birliği ülkelerine sattığını' iddia etti.

İsviçre Muhafazakar Demokrat Partisi'nden milletvekili Bernhard Guhl, Türkiye'nin "Suriye'den yağmaladığı zeytinyağını aralarında İspanya'nın da olduğu Avrupa Birliği ülkelerine sattığını" iddia etti.

Telegraph'ın haberine göre Guhl, konuyla ilgili İsviçre hükümetine başvuruda bulunurken, zeytinyağlarının Türkiye üretimli gibi gösterildiğini, kazanılan paranın da silahlı gruplara aktarıldığını öne sürdü.

İsviçre milletvekili, "satışların devam ettiğini" öne sürerken, konunun araştırılmasını ve zeytinyağı satışından elde edilen paraların ortaya çıkartılmasını istedi.

İspanyol haber sitesi Publico da, Türk hükümetinin "aracı şirketler kullanarak sahte etiketlerle İspanya'da zeytinyağı sattığını" belirtti.

Publico, zeytinyağı satışından elde edilen paranın 70 milyon avro olabileceğini öne sürdü.

Türkiye Tunus ve Fas'ın ardından AB'ye en çok zeytinyağı satışı gerçekleştiren üçüncü ülke.