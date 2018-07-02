İsviçre hükümeti Nijerya'dan çalınan 1,2 milyar doları geri verdi

Nijerya'nın eski askeri diktatörü Sani Abacha, ülkeden 5 milyar doların üzerinde para çalmakla suçlanıyordu. Abacha'nın parasının önemli bir kısmı İsviçre'de kalmıştı.
İsviçre hükümeti geçmişte 722 milyon dolar ve 322 milyon dolarlık ödemelerle ülkedeki hesaplarda kalan paranın bir kısmını geri vermişti.
İsviçre'nin Nijerya Büyükelçisi Eric Mayoraz, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin "yolsuzlukla mücadelesini" desteklediklerini belirterek, 1,2 milyar dolar daha ödeme yaptıklarını söyledi.
Mayoraz, "İsviçre'nin Nijerya'dan yağmalanan paraları geri vermeye çalışan ilk ülke olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" diye konuştu.
Buhari, 2018'in ilk çeyreğinde İsviçre ile anlaşma yaparak paraların geri alınmasını sağlamıştı. Nijerya lideri, ABD ve İngiltere'den de ülkeden çalınan paranın geri alınması için destek istiyor.