İsveç’te tesettür mayosu satışına yasak

İsveç’in başkenti Stokholm’de Sigtuna İlçe Belediyesi yüzme havuzlarında “burkini” diye adlandırılan tesettür mayosunun satılmasını ve kiralanmasını yasakladı.
Sigtuna Belediyesi Kültür ve Sosyal Kurulu Başkanı Lars Björling, tesettür mayosunun kadınların ve kız çocuklarının İsveç halkına entegre olmasını engellediğini söyledi.
Havuzlarda tesettür mayosuyla yüzmenin yasaklanmadığını dile getiren Björling, yalnızca belediye havuzlarındaki satışların ve kiralamaların yasaklandığını kaydetti.
Karar belediye meclisinde yapılan oylama sonucunda alındı. Oylamada Sosyal Demokrat ve Sol Parti belediye meclis üyeleri yasağa karşı oy kullandı.