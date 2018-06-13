İsveç'te göçmen düşmanı partiye destek artıyor

Göçmen düşmanı siyasi parti 'İsveçli Demokratlar', son anketlerde iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'yle başa baş gözüküyor.

İsveç'te göçmen düşmanı "İsveçli Demokratlar" adlı siyasi partinin oy oranı, yapılan son anketlere göre neredeyse iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'yi yakalamış durumda.

Eylül'de gerçekleşmesi planlanan seçimler öncesinde, Sweden's Expressen gazetesinin yaptığı ve Pazartesi günü yayınlanan ankete göre İsveçli Demokratlar'ın oy oranı %21'e ulaşmış gözüküyor. Aynı ankette ise iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı %23,1 olarak tahmin ediliyor.

İsveçli Demokratların bu yükselişinin altında yatan nedenin, ülkenin uyguladığı göçmenlere açık kapı politikası ve buna eşlik ettiği düşünülen suç dalgası olduğu düşünülüyor.