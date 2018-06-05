İsveç'te Eylül seçimleri öncesi aşırı sağcı İsveç Demokratları'na destek artıyor

İsveç'te Eylül ayında genel seçim yapılacak. Genel seçimler öncesinde aşırı sağcı İsveç Demokratları'na verilen desteğin Kasım ayında yüzde 14,8'ken, yüzde 18,5'e ulaştığı bildirildi.
Seçmenlerin gündeminde ilk sıradaki konunun göçmenler olduğu aktarılıyor. İsveç Demokratları'nın anketlerdeki oranda oy alması durumunda yeni hükümetin İsveç Demokratları ile uzlaşma olmadan kurulması zorlaşacak.
Anketlere göre hükümetteki merkez sol partilere destek aynı sürede yüzde 36,4'ten, yüzde 32,6'ya geriledi.
Muhalefetteki dört partiden oluşan ittifakın toplam oy oranıysa yüzde 38,6'dan yüzde 39,2'ye düştü.
Hükümet ve muhalefet partileri İsveç Demokratları ile uzlaşmak istemediklerini ilan etmişlerdi. Bu durumun seçimlerin ardından hükümet kurulmasını zora sokabileceği kaydediliyor.