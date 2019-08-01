İsveç'te bir kadın 'yeterince giyinmemişsin' denilerek otobüsten indirildi

İsveç’in Malmö kentinde genç bir kadın otobüs şoförü tarafından 'çok az giyinmiş' olduğu gerekçesiyle azarlanarak otobüsten indirildi.

İsveç’in Malmö kentinde genç bir kadın otobüs şoförü tarafından "çok az giyinmiş" olduğu gerekçesiyle azarlanarak otobüsten indirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, İsveç'in yerel basınına konuşan Amanda Hansson, bir gün askılı bluz ve şort giymiş halde otobüse bindiğini, herkesle birlikte oturacak yer ararken sadece kendisinin sürücü tarafından öne çağrıldığını anlattı.

Sürücünün "Çok az kıyafet giymişsin, örtünmen lazım" dediğini aktaran Hansson, "Ne türden bir cinsiyetçi saçmalık yapmaya çalışıyorsun" karşılığını verdiğini belirtti.

Hansson, buna rağmen "Örtünmen lazım" diye ısrar eden sürücünün, üzerindekilerin İsveç'in güney bölgesinde toplu taşıma otoritesi ve işletmecisi Skanetrafiken'in giyim kuşam kurallarına uymadığını söylediğini kaydetti.

Hansson, medyaya demecinde, "Bir otobüs şoförü bir kadının giyinişinin uygunsuz olduğuna karar verme hakkını nereden alıyor" diye sordu.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Genç kadının otobüste başına gelenler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Tepkiler üzerine Skanetrafiken toplu taşıma işletmesi Hansson'dan özür diledi.

'GİYİM POLİTİKAMIZ YOK'

Olayla ilgili "Bir şeyler yanlış gitmiş" diyen Skanetrafiken'in trafik direktörü Linus Erixon, 'giyim kuşam kurallarına uygunsuzluk' diye bir durum olmadığını savundu.

"Elbette askılı bluz-şort giyen insanlar otobüs ve trenlerimizde memnuniyetle karşılanıyor" diyen Erixon, yolculara nasıl giyinmeleri gerektiğini dayatan bir politikalarının olmadığını belirtti.

"Herkese eşit ve saygı çerçevesinde muamele edilmeli" diye konuşan Erixon, "Sürücünün dini ve siyasi bir saikle hareket etmediğini teyit edebilirim" dedi.