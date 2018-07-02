İsveç tecavüz tanımını 'rıza olmayan seks' olarak değiştirdi

İsveç yasalarında tecavüz tanımı şiddet ve tehditle ilgili bölümler çıkartılarak 'rıza olmayan seks' olarak değiştirildi.

2017 yılında 7 bin tecavüz olayı yaşanan İsveç'te, tecavüz tanımı "rıza olmayan seks" olarak değiştirildi. Eski tanımda bir olayın tecavüz sayılması için şiddet ya da tehdit olması gerekiyordu.

İsveç yasalarına göre tecavüz 6 yıl hapisle cezalandırılabiliyor, tecavüze uğrayan kişi 18 yaşın altındaysa bu ceza 10 yıla kadar çıkabiliyor.

Tanım değişikliğinin ülkeyi yöneten Sosyal Demokrat-Yeşiller koalisyonu tarafından yapıldığı bildiriliyor.

Yeni yasayla birlikte cinsel ilişkinin tecavüz sayılmaması için tarafların rızalarını sözlü olarak ya da eylemleriyle belli etmeleri gerekiyor.