İsveç sigara satışını tamamen yasaklayacak

İsveç Parlamentosu, gelecek yıldan itibaren tütün ürünlerinin kullanımını başta parklar, stadyumlar ve tren istasyonları olmak üzere bütünüyle yasaklayan bir kararı onayladı. Ayrıca kararda 2025 yılı sonundan itibaren ülkede tütün ürünlerinin satışa sunulmasının tamamen yasaklanacağı belirtildi.

İsveç Parlamentosu önümüzdeki yıl temmuz ayından itibaren başta parklar, stadyumlar ve tren istasyonları olmak üzere sigara içilmesini bütünüyle yasaklarken, 2025 yılı sonundan itibarense tütün ürünlerinin satışına tamamen yasak getirecek kararı onayladı. Yasağa yönelik oylama 142'ye 120 oyla kabul edildi. Ülkede temmuz ayından itibaren açık havada özellikle parklarda, tren istasyonlarında, stat, spor salonları, ev, apartman, restoran, kafe önlerinde ayakta veya oturarak sigara içilmesi yasaklanıyor. İsveç Parlamentosu 2025 yılından itibaren ülkede tütün ürünlerinin piyasaya sürülmeyeceğini ve böylece başta sigara olmak üzere puro, pipo tütünü, elektronik sigaranın satışının men edileceğini de 6 yıl öncesinden kullananlara duyurmuş oldu. İsveç 2005 yılında kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklamıştı. İstatistiklere göre İsveç nüfusunun yüzde 11’i tütün bağımlısı, yüzde 10’u ise belirli zamanlarda sigara içiyor.