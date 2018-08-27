İsveç büyümesinin motor gücü göçmen emeği sömürüsü

Son beş yılda 600 bin göçmen alan 10 milyon nüfuslu İsveç'te ekonomik büyüme, avro bölgesinin ortalamasının üstüne çıkarken, Eylül ayında gerçekleşecek seçimler öncesi göçmen karşıtı partilere desteğin arttığı ifade ediliyor.

9 Eylül'de genel seçime gidilecek olan İsveç'te göçmenler, en önemli iç meselelerden biri olarak görülüyor. Milliyetçi Parti İsveç Demokratları, göçmenlerin ülkeye girişinde daha sıkı kontrol uygulanması taraftarıyken, göçmenlerin ülke ekonomisinin büyüme hızına büyük katkı yaptığı belirtiliyor.

600 BİN GÖÇMEN AVRUPA BİRİNCİSİ YAPTI

Nüfusu 10 milyon olan İsveç'in son beş yılda 600 bin göçmen aldığı hatırlatılırken, ülkenin bu dönemde Avrupa'nın en yüksek ekonomik büyüme hızına ulaştığına dikkat çekiliyor.

Ülkede gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yıl içinde yüzde 3'ten fazla bir oranda artış gösterdiği, avro bölgesinin ise buna karşılık yaklaşık yüzde 2'lik artış gösterdiğine dikkat çekiliyor. İsveç'in son yıllarda binlerce yazılımcı, meyve toplayıcı ve aşçıya çalışma izni verdiği aktarılıyor.

'SEÇEREK ALMA' BAŞARISI: YENİ GÖÇMENLER ESKİLERDEN DAHA HIZLI İŞ BULUYOR

İsveç Maliye Bakanı Magdalena Andersson, on gün önce yeni göçmenlerin, son on yılda gelen göçmenlere kıyasla iki kat daha hızlı sürede iş bulabildiğini belirtti. İsveç'teki göçmenlerin işgücüne katılımı yüzde 82 iken, bu oranın Avrupa Birliği ortalamasının 4 puan üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Buna rağmen İsveç'te göç alımlarının emek piyasasını zorladığı, yabancı ülkeden gelenler arasında işsizlik oranının yüzde 20 olduğu da ifade ediliyor.

Göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan İsveç Demokratları'nın ise oy oranının anketlerde yüzde 20'nin üzerinde olduğu vurgulanıyor.

Yerel medyada ise göçmen karşıtı dil kullanan haberlerin arttığına dikkat çekiliyor.

İSVEÇ VE ALMANYA 'GÖÇMEN ENTEGRASYONU'NDA BAŞI ÇEKİYOR

Almanya ve İsveç, "göçmen entegrasyonu" konusunda eğitim süreçleri, açığa uygun göçmen seçimi gibi konularda yoğun çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Almanya hem de İsveç’in mültecileri eğitime ve istihdama “entegre” etmek için kaynak ayırdığı, işgücüne hızlı dahil etmek için önemli yasal değişiklikler yapıldığı vurgulanıyor.

IRKÇI LİDERDEN HİTLER ÖVGÜSÜ

Irkçı söylemleriyle öne çıkan milliyetçi parti Nordik Direniş Hareketi lideri Simon Lindberg ise RT ile röportajında göçmen karşıtı söylemlerini sürdürürken, Adolf Hitler'i överek Yahudi düşmanlığı içeren ifadeler kullandı. Lindberg'in sözleri büyük tepki topladı.