İstifası kabul edilmeyen Cevad Zarif görevine devam ediyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, istifasının kabul edilmemesinin ardından görevine devam etmeye başladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifa etmiş, ancak istifası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edilmemişti. İstifanın sebebi iddialara göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın ziyaretinin Zarif'e haber verilmeden gerçekleşmesiydi.

Zarif'in istifasının kabul edilmemesinin ardından görevlerini sürdürmeye başladığı ve Tahran'la Ermenistan arasında yapılan iki anlaşmaya onay verdiği duyuruldu.

Zarif'in istifasıyla birlikte İran Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan çok sayıda personel istifa kararı almış, Zarif açıklama yaparak bu kişilerden görevde kalmalarını talep etmişti.

Ruhani'nin Zarif'le yaptığı görüşmede bakanlığı sürdürmesini talep ettiği aktarılıyor.