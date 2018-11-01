İşte bağımsız Türkiye: ABD yaptırımları kalkmadan Türkiye'ye elçilik açamazsınız

Türkiye’nin Güney Kore Büyükelçisi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’de büyükelçilik açmak istediğini ancak Ankara’nın ‘yaptırımlar kalkmadan olmaz’ yanıtı verdiğini söyledi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) Türkiye’de büyükelçilik açmak istediği, Ankara’nın “yaptırımlar kalkmadan olmaz” yanıtını verdiği belirtildi.

Türkiye’nin Güney Kore Büyükelçisi Ersin Erçin, Seul’de düzenlediği basın toplantısında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’de büyükelçilik açmak istediğini söyledi. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Erçin, Ankara’nın bu talebe, nükleersizleşme sürecinde ilerleme olmadan ve Birleşmiş Milletler'in KDHC’ye yaptırımları kalkmadan "olmaz" yanıtını verdiğini bildirdi.

Büyükelçi Ersin Erçin, talebin Mayıs ayında Pyongyang’a ziyareti sırasında KDHC’nin fiili devlet başkanı olan Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Yong-nam’dan geldiğini söyledi.

Kim’in kendisine Kore Savaşı’nda karşı cephelerde savaşmalarına karşın Türkiye’yi artık düşman olarak görmediklerini ve Türkiye’de büyükelçilik açmak istediklerini söylediğini aktaran Erçin, aynı zamanda ekonomik ilişkileri geliştirme talebinde bulunduğunu da kaydetti.

Erçin, BM yaptırımları kalkmadan Ankara’nın kendilerine Türkiye’de büyükelçilik açmasına izin vermeyeceğini söylemesi üzerine Kim’in “Koşullar normalleştiğinde geç kalmış olacağınız için daha fazla fırsat için önce siz gelmelisiniz” yanıtını verdiğini belirtti.

KDHC ile Türkiye 2011 yılından beri Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Türkiye Büyükelçiliği ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki KDHC Büyükelçiliği üzerinden diplomatik ilişkiler geliştiriyor. Türkiye’de büyükelçilik açılmasına ilişkin daha önce yine benzer bir talep, KDHC'nin Sofya büyükelçisi Cha Kon-il tarafından dile getirilmişti.

Türkiye’nin birkaç yıl önce KDHC’deki seralar için teknik ekipman ve pirinç sevkıyatı, Güney Kore ve ABD’nin “pirinç sıradan insanlara değil orduya gidiyor uyarısı”nın ardından durdurulmuştu.

Türk büyükelçi, KDHC ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini ve nükleersizleşme çabalarını desteklediklerini ancak ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Güney Kore hükümetine danışmadan adım atmayacaklarını söyledi.

Geçen ay ABD bir Türk şirketini KDHC’ye silah ve lüks eşyalar satmaktan dolayı yaptırım listesine almıştı.