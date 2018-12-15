İstanbul'un desteğini alan Ukrayna Ortodoks Kilisesi bağımsızlığını ilan etti

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nin desteğini alan Kiev Patrikhanesi, Rusya'dan ayrılarak bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin kurulduğunu ilan etti.

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nin desteğini alan Kiev Patrikhanesi, Rusya'dan ayrılarak bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin kurulduğunu ve yeni dini liderin seçildiğini açıkladı.

Bu karar ile birlikte daha önce Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık kararı alan Ukrayna Kilisesi, ilişkilerini tamamen keserek, bağımsızlığını ilan etmiş oldu.

Bağımsızlık kararının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun da katıldığı bir "kutlama" gösterisi gerçekleştirildi.

Rusya'nın 2014'te Kırımı'ı ilhak etmesi ile gerilen diplomatik ilişkiler, iki ülkenin kiliseleri arasında da gerilime yol açmıştı. Kremlin'in "aracı" olmakla suçlanan Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Yunanistan ve Rusya arasındaki gerilimin ardından bağımsızlık talebinde bulunmuştu.

Rus Ortodoks Kilisesi ise Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebini kabul eden Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkilerini kesmişti.