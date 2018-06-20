İsrailli yerleşimciler Filistinlilerin 20 dönümlük arazisine el koydu

İsrailli yerleşimcilerin, Filistinli vatandaşların yaşadığı yaklaşık 20 dönümlük araziye el koyduğu belirtildi.

İsrailli yerleşimciler, Filistinli çiftçilerin topraklarını yetiştirmelerini ve geliştirmelerini engelleyerek, Filistin’in Bani Na'im beldesinde Filistinli bir aileye ait 20 dönümlük tarım arazisine el koydu.

İsrailli yerleşimcilerin, 20 dönümlük arazi üzerinde, çadırlar, karavanlar ve bir koyun çiftliği inşa ettiği belirtildi.

Öte yandan, Filistinli vatandaşlar tüm yerel ve uluslararası örgütlere İsrail’e ele geçirdiği toprakları geri vermesi için derhal müdahale etmesi çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Filistin'de yasadışı yerleşimcilerin sıklıkla benzer yöntemlere başvurdukları biliniyor.