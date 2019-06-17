İsrailli vekil: 'Trump Tepeleri' tabeladan ibaret, böyle bir yer olmayacak

İsrailli milletvekili Zvi Hauser, inşa edileceği ilan edilen 'Trump Tepeleri' yerleşiminin tabeladan ibaret olduğunu, bölge için planlama yapılmadığını, fon ayrılmadığını ve 'Trump Tepeleri' diye gerçek bir yer olmayacağını açıkladı.

İsrail meclisinden Zvi Hauser, dün "temeli atıldığı" söylenen "Trump Tepeleri" isimli yerleşim yeriyle ilgili konuştu. İsrailli milletvekili, yerin tabeladan ibaret olduğunu ve gerçekte bölgeye bir şey inşa edilmeyeceğini söyledi.

Hauser, "Fon ayrılmadı, planlama yapılmadı, böyle bir yer yok ve bu konuda alınmış bir karar da yok" diyerek, "Trump Tepeleri" açılışının "kurgu" olduğunu belirtti.

AMAÇ 'İSRAİL-ABD İLİŞKİLERİNİ' GELİŞTİRMEK

Haaretz'in aktardığına göre hükümet kararının açıklamasında "İsrail-ABD diplomatik ilişkilerini güçlendirmenin önemli olduğu" söylenirken, kararın bu sebeple alındığı belirtiliyor.

Kararda "ekonomik verilerin önemli olmadığının" söylenmesi dikkat çekerken, buna sebep olarak bölgeye yerleşim kurulmasıyla ilgili "yasal zorluklar" gösteriliyor.

Haberde Golan Tepeleri'ne yeni bir yerleşim kurmayı hedeflemeyen hükümetin Trump'ı memnun etmek için böyle bir gösteri yaptığı savunuluyor.