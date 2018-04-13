İsrailli keskin nişancılardan mektup: Gazze saldırısından azap duyuyoruz

İngiliz gazetesi Guardian'ın mektuplar köşesinde, bir grup İsrailli keskin nişancının 'pişmanlık' ifadelerine ve 'işgale son verme' çağrısına yer verildi.

İngiliz gazetesi Guardian'ın mektuplar köşesinde, bir grup İsrailli keskin nişancının "pişmanlık" ifadelerine yer verildi.

Mektup, beş İsrail askeri tarafından imzalandı.

"Bizler, keskin nişancı ekiplerinin üyesi olan eski bir grup savaşçı olarak, Gazze Şeridi'nde yaşanan son olaylarla ilgili üzüntü duygularımızı ifade etmek istiyoruz" sözleriyle başlayan mektup şu cümlelerle devam ediyor;

"Keskin nişancıların silahsız göstericilere ateş açmalarına izin veren askeri emirleri duyduğumuzda, utanç ve üzüntüyle doluyoruz: Kendi deneyimlerimizden bildiğimiz üzere, ahlaki yargıdan yoksun emirlerin utancı, genç askerler için tüfeklerinin manzaraları boyunca tanık oldukları sahneler, her zaman yanlarında taşıyacakları bir hüzne neden olacak. Keskin nişancıları, insan yaşamı için hiçbir tehlike oluşturmayan silahsız göstericileri öldürmek için eğitmek, Filistin halkının yanı sıra ülkemizdeki saygın liderliğin ve ahlaki yolun raydan çıkarılması, işgal ve askeri yönetimin başka bir ürünüdür. Gazze'deki masum insanlara zarar vermek, işgal rejimini sürdürmek için gerekli olanın bir parçasıdır ve devam etmesine izin vermemeliyiz. Yalnızca Filistin halkını askeri olarak kontrol etmeye son vermek, bunu sona erdirebilecektir."

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah hava saldırısı düzenlemişti.