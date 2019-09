İsrailli istihbarat şirketinden 'Türkiye'deki S-400'leri görüntüledik' iddiası

İsrailli uydu istihbarat şirketi ImageSat International (ISI), Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin uydu görüntüleri olduğunu iddia ettiği kareleri yayımladı.

Şirketin sosyal medya hesabından paylaşılan karelerde Türkiye'ye varan S-400 parçalarının ilk kez görüldüğü ve Ankara Mürted Üssü'nde operasyonel modda konuşlandırıldığı öne sürüldü.

Görsellerde fırlatma sistemlerinin henüz bulunmadığı, bunlardan bazılarının ikinci sevkiyat kapsamında getirilebileceği belirtilirken, S-400'lerin mevcut konumunun geçici olabileceği ve henüz kalıcı konum olup olmadığının belirlenmediği ifade ediliyor.

#Breaking: for the #first time observed, the recently arrived from #Russia to #Turkey #S400 is in operational mode and deployed in #Ankara.#ISI #IMINT #VISINT #intelligence pic.twitter.com/YqNyym6FO7

