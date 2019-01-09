İsrailli eski bakan İran için casusluk yaptığını itiraf etti

İsrailli eski bakan Gonen Segev'in, İran adına casusluk yaptığını itiraf etmesinin ardından 11 yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

İsrail'de eski bakan Gonen Segev'in, İran için casusluk yaptığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Suçunu itiraf eden Segev'in cezası, mahkemenin onayının ardından kesinleşecek.

EKSTAZİ KAÇAKÇILIĞINDAN HÜKÜMLÜ

1995-1996 yılları arasında enerji bakanlığı görevinden bulunan Segev, İsrail'in enerji üretim teknolojisi, güvenlik alanları, binaları ve İsrail'in siyasi ve güvenlik birimleri yetkilileri hakkında İran'a istihbarat sağlamakla suçlanıyor. Segev, 2005'te ekstazi hapı kaçakçılığı nedeniyle aldığı cezanın ardından uzun süredir Nijerya'da yaşıyordu. Segev, Mayıs 2018'de İsrail'in talebi üzerine Gine'de gözaltına alınmış ve İsrail istihbaratı tarafından ülkeye getirilmişti.

İRAN TEYİT ETMİŞTİ

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ağustos ayında yaptığı açıklamada durumu "Yakın zamanda duyduğunuz gibi düşman bir ülkenin bir kabine üyesini kontrolümüz altına almıştık" ifadeleri ile teyit etmişti.